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Новости Подмосковья
2020-04-29T17:17
https://ria.ru/20200429/1570760048.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+
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РИА Новости

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+

17:17 29.04.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ , говорится в сообщении министерства экономики и финансов Подмосковья.
"29 апреля 2020 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ (RU), прогноз – "стабильный". Также подтверждены рейтинги облигационных займов Московской области на уровне АА+ (RU)", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе агентства АКРА отмечается, что кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и средним уровнем долговой нагрузки при высоком уровне ликвидности бюджета.
"Подмосковье оперативно принимает меры по поддержке бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Помимо федеральных мер, в регионе предоставляются отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, действует освобождение от имущественного налога для арендодателей, снизивших арендную плату для пострадавшего бизнеса. Организована помощь системообразующим предприятиям региона и доступ бизнеса к дешевому финансированию - под 1-6% годовых", - приводятся слова первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Екатерины Зиновьевой.
Сотрудник ММВБ
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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