"29 апреля 2020 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ (RU), прогноз – "стабильный". Также подтверждены рейтинги облигационных займов Московской области на уровне АА+ (RU)", - говорится в сообщении.

"Подмосковье оперативно принимает меры по поддержке бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Помимо федеральных мер, в регионе предоставляются отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, действует освобождение от имущественного налога для арендодателей, снизивших арендную плату для пострадавшего бизнеса. Организована помощь системообразующим предприятиям региона и доступ бизнеса к дешевому финансированию - под 1-6% годовых", - приводятся слова первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Екатерины Зиновьевой.