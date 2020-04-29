Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T17:15
https://ria.ru/20200429/1570759848.html
Главного судебного пристава Дзержинска арестовали на два месяца
https://cdn24.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_0:368:4256:2762_1036x0_80_0_0_d6492a206b158da1c44205fb9497cd39.jpg
РИА Новости

Главного судебного пристава Дзержинска арестовали на два месяца

17:15 29.04.2020
4021
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области, обвиняемую в злоупотреблении служебными полномочиями, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным сайта УФССП, отдел возглавляет Людмила Дорогина. Она сменила в этой должности Веронику Гаринову, которую в марте приговорили к 7,5 года колонии за взяточничество в крупном размере.
Полицейский
1 ноября 2019, 11:03
Главу псковских профсоюзов заподозрили в незаконном премировании мужа
Согласно информации следствия, Дорогина, рассчитывая на материальную выгоду от городских властей, 24 января поручила подчиненному окончить исполнительное производство в отношении администрации Дзержинска, по которому, как ей было достоверно известно, решение суда исполнено не было. Постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований было вынесено 11 февраля.
"Окончание исполнительного производства при отсутствии фактического выполнения возложенных судом на администрацию Дзержинска обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества. Органами следствия глава райотдела службы судебных приставов обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы)", - говорится в сообщении.
Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Дорогиной, поскольку, по его мнению, оставаясь на свободе, она может скрыться от органов следствия и суда, а также может оказать воздействие на свидетелей, большая часть из которых находится в ее подчинении.
"Начальник Дзержинского райотдела ФССП арестована. Судом в среду избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня 2020 года", - говорится в сообщении суда.
2832012
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Дзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
Лента новостейМолния