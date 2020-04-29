Главного судебного пристава Дзержинска арестовали на два месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Начальника Начальника Дзержинского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области , обвиняемую в злоупотреблении служебными полномочиями, арестовали на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным сайта УФССП, отдел возглавляет Людмила Дорогина. Она сменила в этой должности Веронику Гаринову, которую в марте приговорили к 7,5 года колонии за взяточничество в крупном размере.

Согласно информации следствия, Дорогина, рассчитывая на материальную выгоду от городских властей, 24 января поручила подчиненному окончить исполнительное производство в отношении администрации Дзержинска, по которому, как ей было достоверно известно, решение суда исполнено не было. Постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований было вынесено 11 февраля.

"Окончание исполнительного производства при отсутствии фактического выполнения возложенных судом на администрацию Дзержинска обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества. Органами следствия глава райотдела службы судебных приставов обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы)", - говорится в сообщении.

Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Дорогиной, поскольку, по его мнению, оставаясь на свободе, она может скрыться от органов следствия и суда, а также может оказать воздействие на свидетелей, большая часть из которых находится в ее подчинении.