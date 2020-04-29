Ярославские власти усилят контроль на въезде в регион

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Правительство Правительство Ярославской области из-за стабильной ситуации с коронавирусом в регионе пока не будет вводить цифровые пропуска, но на майских праздниках усилит контроль на въездах и выездах в регион, заявил губернатор Дмитрий Миронов

Ранее Миронов рассказал, что в области тестируют техническую возможность введения цифровых пропусков.

"На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших и самое главное – уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников. При этом продолжаем тестирование системы электронных пропусков и анализ данных", - написал губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.

Он подчеркнул, что введение электронных пропусков не самоцель: важнее сохранить стабильную ситуацию в регионе, и, по его словам, пока при поддержке ярославцев это удается.

"Главное сейчас не расслабляться. Потому что это может снова откатить нас к исходной точке, перечеркнёт все предпринятые ранее усилия властей, системы здравоохранения и всех, кто работает над сохранением устойчивой ситуации. Тогда мы будем вынуждены существенно усилить меры и ввести электронные пропуска", - подчеркнул Миронов, призвав жителей региона соблюдать изоляцию и оставаться дома.

В Ярославской области на 29 апреля 483 заболевших коронавирусом, из них 27 диагнозов подтвердились в минувшие сутки. Выздоровели 60 человек, скончались четверо.