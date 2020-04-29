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Ярославская область
Ярославская область
2020-04-29T17:13
https://ria.ru/20200429/1570759713.html
Ярославские власти усилят контроль на въезде в регион
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РИА Новости

Ярославские власти усилят контроль на въезде в регион

17:13 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Миронов . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области из-за стабильной ситуации с коронавирусом в регионе пока не будет вводить цифровые пропуска, но на майских праздниках усилит контроль на въездах и выездах в регион, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
Ранее Миронов рассказал, что в области тестируют техническую возможность введения цифровых пропусков.
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"На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших и самое главное – уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников. При этом продолжаем тестирование системы электронных пропусков и анализ данных", - написал губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.
Он подчеркнул, что введение электронных пропусков не самоцель: важнее сохранить стабильную ситуацию в регионе, и, по его словам, пока при поддержке ярославцев это удается.
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"Главное сейчас не расслабляться. Потому что это может снова откатить нас к исходной точке, перечеркнёт все предпринятые ранее усилия властей, системы здравоохранения и всех, кто работает над сохранением устойчивой ситуации. Тогда мы будем вынуждены существенно усилить меры и ввести электронные пропуска", - подчеркнул Миронов, призвав жителей региона соблюдать изоляцию и оставаться дома.
В Ярославской области на 29 апреля 483 заболевших коронавирусом, из них 27 диагнозов подтвердились в минувшие сутки. Выздоровели 60 человек, скончались четверо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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