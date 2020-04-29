Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава МИД России Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем сотрудничество двух стран в организации вывоза граждан из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом , сообщил МИД РФ.

"Предметно рассмотрена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и сотрудничества в организации эвакуации оказавшихся за границей российских и белорусских граждан на родину", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Лавров и Макей обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020 - 2021 годы и Плана консультаций между министерствами иностранных дел.

"Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах по развитию структур Союзного государства и о координации работы по международной повестке дня", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что министры обсудили интеграционное взаимодействие и графики двусторонних контактов на разных уровнях.