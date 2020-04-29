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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T17:07
https://ria.ru/20200429/1570759405.html
В Москве совещание Путина с главами регионов посмотрели 2,1 млн зрителей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570705675_0:73:2615:1544_1036x0_80_0_0_a492fd967117e2fb48068e0a92349a75.jpg
РИА Новости

В Москве совещание Путина с главами регионов посмотрели 2,1 млн зрителей

17:07 29.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖительница Москвы смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России
Жительница Москвы смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Жительница Москвы смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суммарная аудитория обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к главам регионов, которое транслировалось телеканалами 28 апреля, составила 2,1 миллиона человек по Москве, говорится в предварительных данных Mediascope.
Охват трансляции - 2,6 миллиона, рейтинг - 14,3%, доля - 54,6%. При этом наибольшая аудитория обращения была у телеканала "Россия 1" - 775,3 тысячи человек, охват - 913,3 тысячи, рейтинг - 5,2%, доля - 20%. Аудитория "России 24" составила 263,3 тысячи, Первого канала - 683,5 тысяч.
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Аудитория обращения Путина в связи с коронавирусом 25 марта составила 2,4 миллиона при рейтинге 16,2% и доле 77,1%. 2 апреля трансляцию смотрели 4,3 миллиона (рейтинг - 28,7%, доля - 86,5%). 8 апреля аудитория трансляции обращения Путина составила 2,7 миллиона, 15 апреля - 1,6 миллиона.
Данные Mediascope приведены по Москве, целевая аудитория - население старше четырех лет. Аудитория – среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Охват – количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинМоскваОбщество
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