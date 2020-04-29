В Москве совещание Путина с главами регионов посмотрели 2,1 млн зрителей

Жительница Москвы смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

Жительница Москвы смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

Охват трансляции - 2,6 миллиона, рейтинг - 14,3%, доля - 54,6%. При этом наибольшая аудитория обращения была у телеканала "Россия 1" - 775,3 тысячи человек, охват - 913,3 тысячи, рейтинг - 5,2%, доля - 20%. Аудитория "России 24" составила 263,3 тысячи, Первого канала - 683,5 тысяч.

Аудитория обращения Путина в связи с коронавирусом 25 марта составила 2,4 миллиона при рейтинге 16,2% и доле 77,1%. 2 апреля трансляцию смотрели 4,3 миллиона (рейтинг - 28,7%, доля - 86,5%). 8 апреля аудитория трансляции обращения Путина составила 2,7 миллиона, 15 апреля - 1,6 миллиона.

Данные Mediascope приведены по Москве, целевая аудитория - население старше четырех лет. Аудитория – среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Охват – количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту.