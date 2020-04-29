Помпео заявил о "моменте для перемен" в Венесуэле из-за пандемии

"По Венесуэле я рад сообщить, что общая ситуация и многосторонние усилия создают удачный момент по восстановлению демократии. Я попросил свою команду актуализировать наши планы по открытию нашего посольства в Каракасе, чтобы мы готовы были это сделать, как только (президент Венесуэлы Николас) Мадуро уйдет, мы вновь поднимем наш флаг", - сказал Помпео на пресс-конференции.