Помпео заявил о "моменте для перемен" в Венесуэле из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.
"По Венесуэле я рад сообщить, что общая ситуация и многосторонние усилия создают удачный момент по восстановлению демократии. Я попросил свою команду актуализировать наши планы по открытию нашего посольства в Каракасе, чтобы мы готовы были это сделать, как только (президент Венесуэлы Николас) Мадуро уйдет, мы вновь поднимем наш флаг", - сказал Помпео на пресс-конференции.
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