Около 40 школьников вернулись из США в Россию

"Значительная часть детей вылетела из Нью-Йорка на вывозных рейсах, которые прибыли из России... Порядка 40 ребят в принципе уже за этот период вернулись на территорию России. Только сегодняшним рейсом прибыло 19 школьников", - заявила Захарова на своем брифинге.

По ее словам, на сегодня вернулись все школьники, кто хотел вернуться - остальные остались в США дожидаться окончания своих учебных программ и виз. Тем не менее, поиск на территории США продолжается, так как американская сторона так и не предоставила точные данные о том, сколько российских школьников у них училось.