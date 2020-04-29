Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T17:14
https://ria.ru/20200429/1570758589.html
Около 40 школьников вернулись из США в Россию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568239166_0:38:2898:1668_1036x0_80_0_0_e048a3fd2938645e6d60aa68e3e12b82.jpg
РИА Новости

Около 40 школьников вернулись из США в Россию

17:00 29.04.2020 (обновлено: 17:14 29.04.2020)
991
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Значительная часть детей вылетела из Нью-Йорка на вывозных рейсах, которые прибыли из России... Порядка 40 ребят в принципе уже за этот период вернулись на территорию России. Только сегодняшним рейсом прибыло 19 школьников", - заявила Захарова на своем брифинге.
Вид Нью-Йорка
29 апреля, 01:15Распространение нового коронавируса
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
По ее словам, на сегодня вернулись все школьники, кто хотел вернуться - остальные остались в США дожидаться окончания своих учебных программ и виз. Тем не менее, поиск на территории США продолжается, так как американская сторона так и не предоставила точные данные о том, сколько российских школьников у них училось.
"Даже точное число наши американские партнеры затруднились назвать... Учитывая эту путаницу в цифрах и разные данные, которые нам предоставляли американские власти, поиск их прекращен не будет... У нас нет финальных окончательных данных о том, какое количество в принципе могло быть школьников на территории США", - рассказала Захарова.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Джон Салливан
24 апреля, 17:44Распространение нового коронавируса
Оставшимся в США школьникам помогают принимающие семьи, заявил Салливан
8111227
Социальный навигаторДетские вопросыМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
Лента новостейМолния