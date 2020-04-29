В Швейцарии продлили запрет на массовые мероприятия

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все массовые мероприятия в Швейцарии с численностью участников свыше 1000 человек запрещены до конца августа, говорится в заявлении Федерального Совета, распространенном в среду.
"Федеральный Совет также принял решение продлить до конца августа 2020 года запрет на проведение мероприятий с участием свыше 1000 человек. Правительство предоставляет организаторам возможность предпринять собственные меры", - говорится в заявлении.
Как отмечается, риск заражения COVID-19 выше во время массовых мероприятий. Кроме того, во время таких событий сложнее соблюдать необходимые меры гигиены и дистанцию. Федеральный Совет вновь пересмотрит данное решение 27 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.