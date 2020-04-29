Власти КБР выделили более 650 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии выделили на борьбу с коронавирусом более 650 миллионов рублей, сообщил глава региона Казбек Коков.
"В республике утвержден и реализуется план первоочередных мер по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в условиях новой коронавирусной инфекции. Всего на реализацию мер по ситуации мы дополнительно предусмотрели в республиканском бюджете порядка 660 миллионов рублей", - сказал Коков во время видеоконференции с руководителями общественных организаций региона.
Он добавил, что те резервы, которые удалось мобилизовать за последний период в республике, дали возможность исполнять все социальные обязательства.
"Также организована помощь гражданам старшего поколения и малоимущим в виде продуктовых наборов. Знаю, что многие из вас активно включились в эту работу, большое, искреннее спасибо вам за это. Спасибо представителям бизнеса, которые откликнулись и объединились вокруг этой беды. Всю эту работу по поддержке экономики и граждан, конечно, мы будем продолжать, наращивать темп, делать ее более адресной и эффективной", - заявил глава КБР.
Он также выразил уверенность в том, что после отступления угрозы коронавируса республика сможет быстро вернуться на путь активного развития экономики во всех сферах. "А по ряду направлений, таких как дорожное хозяйство, строительство, сельское хозяйство, мы и сегодня не намерены сбавлять темп", - подчеркнул Коков.
"Есть определенные надежды, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом выровняется и далее пойдет на спад, и мы выйдем из положения с наименьшими потерями. Самая главная для нас задача – сохранить жизнь и здоровье граждан", - отметил он.
В Кабардино-Балкарии зарегистрированы 412 случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, выздоровели 50 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф