Власти КБР выделили более 650 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

"Также организована помощь гражданам старшего поколения и малоимущим в виде продуктовых наборов. Знаю, что многие из вас активно включились в эту работу, большое, искреннее спасибо вам за это. Спасибо представителям бизнеса, которые откликнулись и объединились вокруг этой беды. Всю эту работу по поддержке экономики и граждан, конечно, мы будем продолжать, наращивать темп, делать ее более адресной и эффективной", - заявил глава КБР.