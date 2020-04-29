Илон Маск призвал к скорейшей отмене карантина в США

Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек. Беспрецедентные суммы, выделенные на поддержку в конце марта, быстро закончились.

Белый дом 17 апреля представил план о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном "открытии" экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.