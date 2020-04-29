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2020-04-29T16:53
https://ria.ru/20200429/1570757815.html
Глава МИД Литвы попросил у США поддержки в вопросе БелАЭС
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РИА Новости

Глава МИД Литвы попросил у США поддержки в вопросе БелАЭС

16:53 29.04.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил заместителя госсекретаря США Стивена Бигана подержать позицию республики в отношении БелАЭС, сообщается на сайте литовского МИД.
"Мы должны работать вместе, стремясь сохранить свободу и независимость Белоруссии. Строительство Островецкой АЭС противоречит экономической логике. Это накладывает на страну огромный экономический груз и усиливает ее зависимость от России", - приводятся на сайте слова Линкявичюса.
Отмечается, что министр иностранных дел обратился к США с просьбой поддержать позицию Литвы по БелАЭС. По его мнению, указанный проект несоответствует нормам экологической и ядерной безопасности, а также нужно выполнить рекомендаций ЕС по стресс-тестам перед запуском АЭС.
Глава МИД Литвы заявил, что западные страны заинтересованы в политической, экономической и энергетической независимости Белоруссии. Линкявичюс заверил, что Литва готова работать вместе, чтобы помочь Белоруссии достичь энергетической независимости, но соседняя страна также должна приложить усилия. Кроме того, министр выразил обеспокоенность недостаточными усилиями страны по борьбе с пандемией COVID-19.
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Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС. БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").
БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. В середине апреля на энергоблоке №1 Белорусской АЭС перед пуском его реакторной установки завершился наиболее масштабный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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Стивен БиганБелорусская АЭСЛинас ЛинкявичюсГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МинскБелоруссияСШААтомстройэкспортВ мире
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