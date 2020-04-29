Глава МИД Литвы попросил у США поддержки в вопросе БелАЭС

Отмечается, что министр иностранных дел обратился к США с просьбой поддержать позицию Литвы по БелАЭС. По его мнению, указанный проект несоответствует нормам экологической и ядерной безопасности, а также нужно выполнить рекомендаций ЕС по стресс-тестам перед запуском АЭС.