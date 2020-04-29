В ростовском правительстве рассказали о контроле за перемещениями жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Росгвардия планирует использовать вертолеты, чтобы следить за перемещением жителей Ростовской области в места отдыха на период майских праздников и не допускать нарушений, сообщил журналистам представитель правительства региона.
Накануне губернатор региона Василий Голубев поручил главам муниципалитетов определить потенциальные места скопления людей на праздники и организовать противоэпидемические патрули.
"Если человек находится в садовом домике со своей семьей – это одно дело. Но если собираются компании на дачах, у водоемов, в лесах, то это недопустимо. Поэтому, уважаемые главы местного самоуправления, оцените свои территории, чтобы организовать профилактику нарушений самоизоляции в праздничные дни... Принято решение, что будем работать с применением всех средств, в том числе авиационной техники", - сказал он.
Как пояснил журналистам представитель правительства области, "прорабатывается вопрос об использовании Росгвардией в период майских праздников вертолетов для контроля за ситуацией с перемещением граждан в места отдыха, в леса, к водоемам и, соответственно, координации деятельности патрулей".
При выявлении нарушений действующих ограничений, меры будут приниматься всеми ведомствами, задействованными в работе, добавил он.
С 31 марта в Ростовской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции, предусматривающий запрет для всех граждан покидать места своего проживания за исключением, например, похода в продуктовый магазин или аптеку.