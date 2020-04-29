В ростовском правительстве рассказали о контроле за перемещениями жителей

"Если человек находится в садовом домике со своей семьей – это одно дело. Но если собираются компании на дачах, у водоемов, в лесах, то это недопустимо. Поэтому, уважаемые главы местного самоуправления, оцените свои территории, чтобы организовать профилактику нарушений самоизоляции в праздничные дни... Принято решение, что будем работать с применением всех средств, в том числе авиационной техники", - сказал он.