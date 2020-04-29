В саратовском Роспотребнадзоре посоветовали гулять с детьми на балконе

"Нужно потерпеть еще определенный период и строго соблюдать принципы самоизоляции, не нужно подвергать свою жизнь риску заражения, а тем более выводить на прогулки детей - я понимаю, что им хочется погулять, что прогулки для детей очень важны, но организуйте это как-то по-другому, ну, можно заняться какой-то игрой с ребенком на балконе, сделать для него этот досуг на воздухе интересным", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.