В саратовском Роспотребнадзоре посоветовали гулять с детьми на балконе

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Режим обязательной самоизоляции для всех жителей Саратовской области нужно строго соблюдать и не выводить детей на прогулки, заменив их играми на свежем воздухе на балконе, заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Всего в области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек. Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.
"Нужно потерпеть еще определенный период и строго соблюдать принципы самоизоляции, не нужно подвергать свою жизнь риску заражения, а тем более выводить на прогулки детей - я понимаю, что им хочется погулять, что прогулки для детей очень важны, но организуйте это как-то по-другому, ну, можно заняться какой-то игрой с ребенком на балконе, сделать для него этот досуг на воздухе интересным", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
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"Самоизоляция способствует разобщению людей, и нами подготовлены определенные предложения правительству Саратовской области о продлении этого периода… Окончательный срок, на который мы будем рекомендовать режим самоизоляции, нами еще определяется, но он не слишком будет отличаться от того, что вводится по РФ и что вчера озвучивалось в ходе конференции с президентом", - отметила она.
Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание с главами субъектов Российской Федерации, в ходе которого заявил, что из режима самоизоляции регионы будут выходить только после майских праздников - с 11 мая. До этого периода главы субъектов РФ продолжают использовать дополнительные полномочия, обеспечивая безопасность населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.