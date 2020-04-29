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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T16:46
https://ria.ru/20200429/1570757243.html
В Швейцарии откроют магазины и начальные школы
https://cdn23.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:47:3122:1804_1036x0_80_0_0_a1e60251e10d11b29c19c235ca65fdb3.jpg
РИА Новости

В Швейцарии откроют магазины и начальные школы

16:46 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБерн, Швейцария
Берн, Швейцария
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Берн, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Правительство Швейцарии согласовало открытие с 11 мая всех магазинов и начальных школ, закрытых в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19, заявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
"Сегодня Федеральный совет заявил о втором этапе послаблений с 11 мая. Все магазины и начальные и средние школы могут быть открыты", - сказала она на брифинге в Берне, который транслировался на сайте правительства.
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Согласно решению Федерального совета, с 11 мая вновь смогут работать также магазины и рестораны. При этом за одним столиком в ресторане может находиться не более четырех человек или члены одной семьи, а расстояние между столиками должно составлять два метра. Кроме этого, вновь открываются рынки, музеи, библиотеки и спортивные центры, а общественный транспорт снова будет работать по обычному графику. Также в лицеях отменяются обязательные экзамены на аттестат зрелости, который будет выдаваться по итогам успеваемости за год. Одновременно с этим будут смягчены ограничения на въезд в Швейцарию.
Вместе с этим сохраняются обязательства соблюдать меры гигиены, а кантоны с 11 мая должны будут возобновить отслеживание всех цепочек передачи новых заражений.
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По словам президента, Федеральный совет не хочет ставить под угрозу жизни людей, поэтому намерен последовательно снимать дальнейшие ограничения.
"Мы не торопимся, мы остаемся осторожными и продвигаемся шаг за шагом. Целью первой фазы было избежать дальнейшего распространения вируса. Мы смогли это сделать и теперь подошли к новой фазе. Нам необходимо научиться жить с вирусом", - отметила президент Швейцарии.
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Соммаруга добавила, что в ходе заседания в среду правительство Швейцарии также согласовало выделение финансовой помощи двум авиакомпаниям страны – Swiss и Edelweiss, так как авиационный транспорт является частью критической инфраструктуры страны. Помощь будет заключаться в кредитовании компаний на максимальную сумму в 1,5 миллиарда швейцарских франков, чтобы избежать проблем с нехваткой ликвидности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Симонетта СоммаругаКоронавирусыВОЗШвейцарияБерн (город)В мире
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