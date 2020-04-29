В Швейцарии откроют магазины и начальные школы

Согласно решению Федерального совета, с 11 мая вновь смогут работать также магазины и рестораны. При этом за одним столиком в ресторане может находиться не более четырех человек или члены одной семьи, а расстояние между столиками должно составлять два метра. Кроме этого, вновь открываются рынки, музеи, библиотеки и спортивные центры, а общественный транспорт снова будет работать по обычному графику. Также в лицеях отменяются обязательные экзамены на аттестат зрелости, который будет выдаваться по итогам успеваемости за год. Одновременно с этим будут смягчены ограничения на въезд в Швейцарию.