В Швейцарии откроют магазины и начальные школы

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Правительство Швейцарии согласовало открытие с 11 мая всех магазинов и начальных школ, закрытых в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19, заявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
"Сегодня Федеральный совет заявил о втором этапе послаблений с 11 мая. Все магазины и начальные и средние школы могут быть открыты", - сказала она на брифинге в Берне, который транслировался на сайте правительства.
Согласно решению Федерального совета, с 11 мая вновь смогут работать также магазины и рестораны. При этом за одним столиком в ресторане может находиться не более четырех человек или члены одной семьи, а расстояние между столиками должно составлять два метра. Кроме этого, вновь открываются рынки, музеи, библиотеки и спортивные центры, а общественный транспорт снова будет работать по обычному графику. Также в лицеях отменяются обязательные экзамены на аттестат зрелости, который будет выдаваться по итогам успеваемости за год. Одновременно с этим будут смягчены ограничения на въезд в Швейцарию.
Вместе с этим сохраняются обязательства соблюдать меры гигиены, а кантоны с 11 мая должны будут возобновить отслеживание всех цепочек передачи новых заражений.
По словам президента, Федеральный совет не хочет ставить под угрозу жизни людей, поэтому намерен последовательно снимать дальнейшие ограничения.
"Мы не торопимся, мы остаемся осторожными и продвигаемся шаг за шагом. Целью первой фазы было избежать дальнейшего распространения вируса. Мы смогли это сделать и теперь подошли к новой фазе. Нам необходимо научиться жить с вирусом", - отметила президент Швейцарии.
Соммаруга добавила, что в ходе заседания в среду правительство Швейцарии также согласовало выделение финансовой помощи двум авиакомпаниям страны – Swiss и Edelweiss, так как авиационный транспорт является частью критической инфраструктуры страны. Помощь будет заключаться в кредитовании компаний на максимальную сумму в 1,5 миллиарда швейцарских франков, чтобы избежать проблем с нехваткой ликвидности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.