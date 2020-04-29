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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T16:40
https://ria.ru/20200429/1570757048.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 206
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 206

16:41 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 166 новых случаев коронавируса за сутки, семь человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 29 апреля всего 4906 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 4740 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3368 человек.
По данным на 16.00 среды, 208 человек находились в больнице, из них 51 в реанимации, 206 умерли. Средний возраст скончавшихся 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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