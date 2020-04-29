В Финляндии число жертв коронавируса достигло 206

"В Финляндии 29 апреля всего 4906 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3368 человек.

По данным на 16.00 среды, 208 человек находились в больнице, из них 51 в реанимации, 206 умерли. Средний возраст скончавшихся 84 года.