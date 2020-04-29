В Финляндии число жертв коронавируса достигло 206

ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 166 новых случаев коронавируса за сутки, семь человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 29 апреля всего 4906 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 4740 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3368 человек.
По данным на 16.00 среды, 208 человек находились в больнице, из них 51 в реанимации, 206 умерли. Средний возраст скончавшихся 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.