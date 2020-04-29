Эксперт: воспалительный симптом у детей может быть признаком COVID-19

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воспалительный симптом, рост случаев которого зафиксировали в Великобритании среди детей, может быть одним из симптомов коронавируса, но в России таких случаев пока не было, заявила доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом. Об этом сообщила благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society в Twitter со ссылкой на письмо NHS.
"По России таких данных нет, действительно, вроде бы пока не встречались. А вообще, конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции",- сказала Руженцова РИА Новости.
Она уточнила, что возможно также такое проявление, если ребенок имеет какое-то другое заболевание. Сейчас все дети с коронавирусом и подозрением на него под медицинским наблюдением, отметила Руженцова.
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