Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T16:41
https://ria.ru/20200429/1570757021.html
Эксперт: воспалительный симптом у детей может быть признаком COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847523_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_b5e8a20f912e443a70e91089a17c3ab6.jpg
РИА Новости

Эксперт: воспалительный симптом у детей может быть признаком COVID-19

16:41 29.04.2020
1283
© REUTERS / Aly SongЖенщина и ребенок в защитных костюмах
Женщина и ребенок в защитных костюмах
© REUTERS / Aly Song
Женщина и ребенок в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воспалительный симптом, рост случаев которого зафиксировали в Великобритании среди детей, может быть одним из симптомов коронавируса, но в России таких случаев пока не было, заявила доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом. Об этом сообщила благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society в Twitter со ссылкой на письмо NHS.
Реанимационное отделение в Центре инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
24 апреля, 17:40Распространение нового коронавируса
Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавируса у детей
"По России таких данных нет, действительно, вроде бы пока не встречались. А вообще, конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции",- сказала Руженцова РИА Новости.
Она уточнила, что возможно также такое проявление, если ребенок имеет какое-то другое заболевание. Сейчас все дети с коронавирусом и подозрением на него под медицинским наблюдением, отметила Руженцова.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
022515
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
Лента новостейМолния