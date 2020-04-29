Эксперт: воспалительный симптом у детей может быть признаком COVID-19

"По России таких данных нет, действительно, вроде бы пока не встречались. А вообще, конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции",- сказала Руженцова РИА Новости.