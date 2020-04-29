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2020-04-29T16:40
https://ria.ru/20200429/1570756977.html
Дипломаты из России и США предупредили об опасности отказа от ДСНВ
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РИА Новости

Дипломаты из России и США предупредили об опасности отказа от ДСНВ

16:40 29.04.2020
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© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeЗапуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отказ от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2021 года стал бы сигналом опасности для международного сообщества, ещё не оправившегося после пандемии, считают посол РФ в США Анатолий Антонов и американский дипломат, бывшая замгоссекретаря США, экс-замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер.
В совместной статье, опубликованной в газете "Коммерсантъ" и издании Foreign Affairs, они отмечают, что без сохранения ДСНВ в 2021 году начнётся период непредсказуемости, а главное - существенно сократится взаимное понимание между РФ и США в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга.
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"Дефицит доверия будет быстро нарастать. Чем меньше мы будем знать, тем больше нам придется учитывать негативные сценарии развития событий. С ростом ядерных арсеналов, ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи риск непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт", - пишут Антонов и Гетемюллер.
"Кроме того, прекращение действия ДСНВ стало бы сигналом опасности для международного сообщества, еще не оправившегося от пандемии", - говорится в статье.
Дипломаты считают, что потеря ДСНВ будет иметь тревожные последствия для безопасности России, США и всего мира в целом и может "привести к возвращению ядерного соперничества и вспышке взаимного недоверия, что приблизит мир к невиданному за последние несколько десятилетий уровню ядерной опасности".
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"Пандемия коронавируса должна стать внушительным напоминанием о хрупкости международной системы. Сейчас самый неподходящий момент для подрыва или ослабления других ключевых элементов этой системы, особенно в ядерной сфере. Пролонгация ДСНВ могла бы напомнить, что мировые державы способны сотрудничать ради снижения общих угроз. А непродление договора стало бы пугающим символом того, насколько опасным стал наш мир",- считают авторы статьи.
Они подчеркнули, что в настоящий момент предсказуемость в военных делах имеет чрезвычайную значимость.
"Как крупнейшие ядерные державы, наши страны на протяжении полувека возглавляют процесс ограничения ядерных вооружений и технологий. Сейчас важнее, чем когда-либо, приложить все усилия, чтобы ядерная война, в которой не может быть победителей, никогда не была развязана. В то время, когда мир нуждается в стойкости, уверенности и атмосфере сотрудничества, чтобы оправиться от коронавируса, Россия и США могут стать примером для других. Нет лучше способа донести эту мысль до всего мира, чем посредством продления ДСНВ", - заключили Антонов и Гетемюллер.
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