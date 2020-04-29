В Москве начали диагностику COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр столицы Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел в среду Московский референс-центр лучевой диагностики и рассказал об использовании искусственного интеллекта для выявления коронавируса

"Наш единый медицинский референс-центр для компьютерной томографии, вообще для лучевой диагностики, сегодня стал таким реальным центром по диагностике COVID и пневмонии", - сказал Собянин журналистам. Он напомнил, что в круглосуточном режиме работают 45 КТ-центров, и все снимки от них поступают в единый радиологический центр.

Собянин высоко оценил эффективность работы такой системы. "Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2220 заболеваний COVID. Им параллельно - 2,5 тысячи пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра", - пояснил Собянин.

По его словам, исходя из результатов компьютерной томографии, принимаются решения о дальнейшем лечении пациентов. "Первая и вторая стадия, легкая пневмония лечатся амбулаторно, третья и четвертая - направляются уже в стационар", - уточнил мэр. Он заявил о запуске в Москве еще одного важного сервиса для диагностики COVID и пневмонии. "Это компьютерное "зрение" - с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус", - подчеркнул Собянин.

Директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил мэру и журналистам, что врачи всех московских поликлиник имеют доступ к новому сервису, точность расчетов превышает 90%.

"Сейчас алгоритм работает как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию", - пояснил Морозов. Собянин спросил у него, сколько времени занимает компьютерная обработка КТ-исследования. "Сама обработка - меньше пяти минут", - ответил директор центра, пояснив, что время подготовки описания и передачи исследования занимает менее 30 минут.

Морозов также уточнил, что только за один день проведено 3802 исследования, их точность составила порядка 92%. Мэр Москвы напомнил, что в целом городскими поликлиниками проводится около 4000 КТ-исследований, а всего до 10 тысяч. "Это большой объем, я думаю, он будет расширяться. По моим ощущениям, мы исчерпали возможности наших поликлиник по обследованию КТ, потому что поток пациентов достаточно большой", - заявил мэр. По его мнению, к исследованиям придется подключать и частные клиники Москвы с КТ-оборудованием. "Сегодня начинаем работать в боевом режиме. Доложите через неделю, какой опыт и какие успехи", - обратился мэр к Морозову.

Московский референс-центр был создан год назад. Он размещается в здании на улице Петровка, 24. Центр оснащен 7 автоматизированными рабочими станциями с диагностическими мониторами для врачей-рентгенологов. Как и московские КТ-центры, референс-центр работает в круглосуточном режиме, врачи-эксперты консультируют около 1000 исследований в сутки. Специалисты референс-центра имеют онлайн доступ к Единому радиологическому информационному сервису, в "Облако" которого поступают все медицинские снимки, сделанные в поликлиниках и больницах города.