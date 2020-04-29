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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T16:38
https://ria.ru/20200429/1570756892.html
В Москве начали диагностику COVID-19 с помощью искусственного интеллекта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

В Москве начали диагностику COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

16:38 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел в среду Московский референс-центр лучевой диагностики и рассказал об использовании искусственного интеллекта для выявления коронавируса.
"Наш единый медицинский референс-центр для компьютерной томографии, вообще для лучевой диагностики, сегодня стал таким реальным центром по диагностике COVID и пневмонии", - сказал Собянин журналистам. Он напомнил, что в круглосуточном режиме работают 45 КТ-центров, и все снимки от них поступают в единый радиологический центр.
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Собянин высоко оценил эффективность работы такой системы. "Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2220 заболеваний COVID. Им параллельно - 2,5 тысячи пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра", - пояснил Собянин.
По его словам, исходя из результатов компьютерной томографии, принимаются решения о дальнейшем лечении пациентов. "Первая и вторая стадия, легкая пневмония лечатся амбулаторно, третья и четвертая - направляются уже в стационар", - уточнил мэр. Он заявил о запуске в Москве еще одного важного сервиса для диагностики COVID и пневмонии. "Это компьютерное "зрение" - с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус", - подчеркнул Собянин.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил мэру и журналистам, что врачи всех московских поликлиник имеют доступ к новому сервису, точность расчетов превышает 90%.
"Сейчас алгоритм работает как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию", - пояснил Морозов. Собянин спросил у него, сколько времени занимает компьютерная обработка КТ-исследования. "Сама обработка - меньше пяти минут", - ответил директор центра, пояснив, что время подготовки описания и передачи исследования занимает менее 30 минут.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Морозов также уточнил, что только за один день проведено 3802 исследования, их точность составила порядка 92%. Мэр Москвы напомнил, что в целом городскими поликлиниками проводится около 4000 КТ-исследований, а всего до 10 тысяч. "Это большой объем, я думаю, он будет расширяться. По моим ощущениям, мы исчерпали возможности наших поликлиник по обследованию КТ, потому что поток пациентов достаточно большой", - заявил мэр. По его мнению, к исследованиям придется подключать и частные клиники Москвы с КТ-оборудованием. "Сегодня начинаем работать в боевом режиме. Доложите через неделю, какой опыт и какие успехи", - обратился мэр к Морозову.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Московский референс-центр был создан год назад. Он размещается в здании на улице Петровка, 24. Центр оснащен 7 автоматизированными рабочими станциями с диагностическими мониторами для врачей-рентгенологов. Как и московские КТ-центры, референс-центр работает в круглосуточном режиме, врачи-эксперты консультируют около 1000 исследований в сутки. Специалисты референс-центра имеют онлайн доступ к Единому радиологическому информационному сервису, в "Облако" которого поступают все медицинские снимки, сделанные в поликлиниках и больницах города.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1883149
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровьеСергей Морозов (политик)Сергей СобянинМоскваОбщество
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