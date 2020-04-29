Расширен список нижегородских банков, где выдают кредиты под 0%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Список банков, которые работают по программе беспроцентных кредитов на зарплаты, расширен в Список банков, которые работают по программе беспроцентных кредитов на зарплаты, расширен в Нижегородской области , заявил глава региона Глеб Никитин

"Девять банков выдают кредиты под 0% нижегородскому бизнесу на зарплаты. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Саровбизнесбанк, Промсвязьбанк, МСП-банк, Банк "Открытие" и Владбизнесбанк. Сейчас одобрено 277 заявок от нижегородских предпринимателей на 469 миллионов рублей. Из них 370 миллионов рублей уже выдано, их получили 178 предприятий. В работе еще несколько десятков заявок от представителей бизнес-сообщества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, количество одобренных кредитов увеличивается ежедневно, но эта положительная динамика не должна успокаивать власти. "Многие предприниматели сетовали на то, что банки не идут им на встречу. Я дал поручение ежедневно отслеживать количество предоставленных банками беспроцентных кредитов. Эту информацию надо анализировать и доводить до коллег из федерального правительства, чтобы они при необходимости приняли меры", - заявил губернатор.

"Сегодня многие предприятия переживают дефицит оборотных средств, поэтому беспроцентные кредиты на выплату зарплат очень востребованы, не говоря уже о том, что эта мера позволяет сохранить рабочие места для нижегородцев", - подчеркнул Никитин.