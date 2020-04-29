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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-04-29T16:37
https://ria.ru/20200429/1570756843.html
Расширен список нижегородских банков, где выдают кредиты под 0%
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

Расширен список нижегородских банков, где выдают кредиты под 0%

16:37 29.04.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Список банков, которые работают по программе беспроцентных кредитов на зарплаты, расширен в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Девять банков выдают кредиты под 0% нижегородскому бизнесу на зарплаты. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Саровбизнесбанк, Промсвязьбанк, МСП-банк, Банк "Открытие" и Владбизнесбанк. Сейчас одобрено 277 заявок от нижегородских предпринимателей на 469 миллионов рублей. Из них 370 миллионов рублей уже выдано, их получили 178 предприятий. В работе еще несколько десятков заявок от представителей бизнес-сообщества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, количество одобренных кредитов увеличивается ежедневно, но эта положительная динамика не должна успокаивать власти. "Многие предприниматели сетовали на то, что банки не идут им на встречу. Я дал поручение ежедневно отслеживать количество предоставленных банками беспроцентных кредитов. Эту информацию надо анализировать и доводить до коллег из федерального правительства, чтобы они при необходимости приняли меры", - заявил губернатор.
"Сегодня многие предприятия переживают дефицит оборотных средств, поэтому беспроцентные кредиты на выплату зарплат очень востребованы, не говоря уже о том, что эта мера позволяет сохранить рабочие места для нижегородцев", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области 23 апреля расширил круг предпринимателей – получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.
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