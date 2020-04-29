Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ

"Десять лет назад Россия и США подписали ДСНВ - соглашение, в переговорах по согласованию которого мы участвовали в качестве глав правительственных делегаций. С тех пор ДСНВ играет ключевую роль в поддержании мира и предотвращении опасной гонки вооружений между двумя странами, в совокупности обладающими 90% мирового арсенала ядерного оружия", - отметили Антонов и Гетемюллер.