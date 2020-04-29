Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ничто не мешает американскому президенту Дональду Трампу заявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"По условиям ДСНВ он может быть продлен на срок до пяти лет. Это относительно просто сделать: в Соединенных Штатах повторная ратификация договора сенатом не потребуется. Президент России Владимир Путин отметил, что российская сторона готова продлить ДСНВ без предварительных условий. Ничто не мешает президенту США Дональду Трампу незамедлительно сделать аналогичное заявление", - заявил Антонов в статье для "Коммерсанта", которую он написал совместно с почетным сотрудником Института международных исследований имени Фримена Спогли при Стэнфордском университете Роуз Гетемюллер.
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"Десять лет назад Россия и США подписали ДСНВ - соглашение, в переговорах по согласованию которого мы участвовали в качестве глав правительственных делегаций. С тех пор ДСНВ играет ключевую роль в поддержании мира и предотвращении опасной гонки вооружений между двумя странами, в совокупности обладающими 90% мирового арсенала ядерного оружия", - отметили Антонов и Гетемюллер.