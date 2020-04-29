В Сербии число жертв коронавируса достигло 173

БЕЛГРАД, 29 апр - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались пять человек, общее число жертв достигло 173, всего выявлены свыше 8,7 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии ко вторнику в стране были выявлены 8497 зараженных, скончались 168 больных.

"За сутки выявлены 227 новых зараженных, общее число больных – 8 724 человека. Госпитализированы 2 470 человек, из них 78 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще пятеро граждан, всего с начала пандемии умерли 173 человека", - сообщил минздрав.

Отмечается, что выздоровели 1292 жителя страны.

Сербское правительство с понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране открыты парикмахерские и тренажерные залы. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан открываются по четвергам с 4.00 до 7.00.

Майские праздники полностью пройдут в условиях комендантского часа. Запрет на передвижение граждан вступает в силу в 18.00 четверга и продлится до 5.00 понедельника, 4 мая.

Члены национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 сообщили во вторник, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 4 мая восстанавливается железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, открываются кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями. С 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.