В Швеции число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

СТОКГОЛЬМ, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Швеции в среду составило 20 302 человека, скончались 2462 заболевших, сообщил в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2462 человека скончались", - заявил Тегнелл. За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях смерти в результате заражения коронавирусом.
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По словам Тегнелла, статистические данные о случаях заражения и смертей в Швеции говорят о том, что власти "по-прежнему держат ситуацию под контролем". При этом он добавил, что реальное количество умерших от коронавируса в конечном счете может оказаться больше, чем известно на данных момент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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