Премьер-министр Гвинеи-Бисау заразился коронавирусом

"Я получил положительный результат теста на новый тип коронавируса, остаюсь дома и хорошо себя чувствую. Сейчас группа специалистов из министерства здравоохранения находится в моей резиденции, чтобы взять пробы у моих родных и тех, с кем я общался", - написал Набиам на своей странице в соцсети Facebook.