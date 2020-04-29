Премьер-министр Гвинеи-Бисау заразился коронавирусом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр небольшой страны на западе Африки Гвинеи-Бисау Нуно Набиам заявил, что заразился коронавирусом, он дома и чувствует себя хорошо.
"Я получил положительный результат теста на новый тип коронавируса, остаюсь дома и хорошо себя чувствую. Сейчас группа специалистов из министерства здравоохранения находится в моей резиденции, чтобы взять пробы у моих родных и тех, с кем я общался", - написал Набиам на своей странице в соцсети Facebook.
Премьер призвал соотечественников оставаться дома и предпринимать все меры, чтобы избежать распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.