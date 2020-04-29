Эксперт рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России как развитие, так и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем в Европе, заявил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала "Россия 24".
"Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение", — отметил он.
По мнению Малышева, избежать взрывного роста числа зараженных помог своевременно введенный режим самоизоляции.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, более 200 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у почти 100 тысяч человек, 972 из них умерли, более десяти тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.