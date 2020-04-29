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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T17:36
https://ria.ru/20200429/1570756340.html
Эксперт рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724610_0:307:3093:2047_1036x0_80_0_0_83f2d7b91b541ebc3d327de42c4134db.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе

16:30 29.04.2020 (обновлено: 17:36 29.04.2020)
20796
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкВрачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
Врачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России как развитие, так и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем в Европе, заявил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала "Россия 24".
"Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение", — отметил он.
Врачи
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По мнению Малышева, избежать взрывного роста числа зараженных помог своевременно введенный режим самоизоляции.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, более 200 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у почти 100 тысяч человек, 972 из них умерли, более десяти тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияНиколай МалышевВОЗЕвропаОбществоВ мире
Популярные комментарии
Вот кто бы мне объяснил, что такое "взрывной рост". Что такое геометрическая прогрессия или экспоненциальный рост - знаю и могу сказать что в России рост был по тому же закону, что и везде, хотя немного медленее. При этом вижу повсеместную манипуляцию цифрами, когда сравнивают показатели стран, где эпидемия началась на месяц раньше с текущими российскими.
29 апреля, 16:48
АНАнтон Николаев
21200021
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