Роспотребнадзор предложил ввести масочный режим в Саратовской области

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Управление Роспотребнадзора по Саратовской области на фоне распространения коронавирусной инфекции намерено направить в правительство региона предложение обязать жителей региона носить маски повсеместно, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева.

"Подготовлено предложение с нашей стороны о введении повсеместно масочного режима, сегодня это предложение направляется в правительство Саратовской области… Рассматриваем ношение масок везде, в том числе на улице", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

В свою очередь, заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шульдяков на брифинге отметил, что считает нецелесообразным ношение маски на улице.

"При соблюдении дистанцирования, с моей точки зрения, при нашей сегодняшней солнечной погоде и наличии ветра маска - это уже лишнее. А вот при посещении магазина, общественного места, конечно, маску лучше одевать. Целый день находиться в маске на свежем воздухе, с моей точки зрения, нецелесообразно, поскольку ничего хорошего маска в этой ситуации для органов дыхания не несет", - заявил он.

После этого Матвеева отметила, что ведомство еще раз обдумает предложение о введении масочного режима в регионе. "По режиму все-таки, выслушав мнение специалистов, в том числе наших ведущих ученых-инфекционистов, еще раз вернемся к этому. Предписание еще в правительство не направлено, все-таки чем ограничиться - общественными местами или ношением масок и на улице", - сказала она, добавив, что штрафы за отсутствие масок Роспотребнадзор не планировал предлагать, надеясь на сознательность жителей.

Всего в области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек. Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.