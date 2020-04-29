В ГД прокомментировали сокращение США расходов на "сдерживание" России

"Коронакризис" отражается не только на национальных экономиках, но и на форматах влияния... Вашингтону давно пора было заняться собственными проблемами и прекратить навязывать странам Европы проамериканские проекты, якобы направленные на защиту безопасности, а на деле на усиление военного присутствия США у российских границ", - сказал Слуцкий журналистам.