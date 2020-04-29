В ГД прокомментировали сокращение США расходов на "сдерживание" России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вашингтону давно стоило заняться своими проблемами, а не навязывать Европе проекты, якобы направленные на обеспечение ее безопасности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Пентагона перенаправить средства для "сдерживания РФ" на строительство стены с Мексикой.
По данным агентства Блумберг, министр обороны США Марк Эспер распорядился сократить часть средств, предназначенных для финансирования проектов в Европе, направленных на "сдерживание России", и перенаправить их на строительство стены на границе США с Мексикой.
26 апреля, 17:43Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
"Коронакризис" отражается не только на национальных экономиках, но и на форматах влияния... Вашингтону давно пора было заняться собственными проблемами и прекратить навязывать странам Европы проамериканские проекты, якобы направленные на защиту безопасности, а на деле на усиление военного присутствия США у российских границ", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что пандемия не жалеет нездоровые инициативы, к числу которых всегда относились и мифы о российской агрессии.
В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе Запад вновь обвинил российские власти в вооруженной агрессии. Более того, официальные лица США, стран восточной и центральной Европы и прибалтийских стран не раз говорили о прямой угрозе со стороны России. Для "сдерживания российской агрессии" США начали реализовывать так называемую "Инициативу по обеспечению европейской безопасности". В рамках этой программы они начали перебрасывать к границам Европы дополнительные войска и технику из стран НАТО, а также создавать военную инфраструктуру.
20 ноября 2019, 16:06Путин назвал сдерживание России и Китая серьезной ошибкой США
В Москве изначально называли "российскую угрозу" мифической и прямо указывали, что подобные заявления в европейских странах делаются во внутриполитических целях, а со стороны США – для усиления своего военного присутствия у границ России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.