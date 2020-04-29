В Орловской области число случаев коронавируса достигло 498

"Сегодня у нас 38 случаев заболевания коронавирусом. При этом больше 80% заразились через контакт с больным в семье. Есть случаи инфицирования на работе. Шесть человек прибыли из других регионов", - говорится в сообщении губернатора региона Андрея Клычкова.