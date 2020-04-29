В Орловской области число случаев коронавируса достигло 498

БРЯНСК, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Орловской области увеличилось до 498 человек после того, как за сутки было подтверждено еще 38 случаев заболевания, сообщает облправительство.
"Сегодня у нас 38 случаев заболевания коронавирусом. При этом больше 80% заразились через контакт с больным в семье. Есть случаи инфицирования на работе. Шесть человек прибыли из других регионов", - говорится в сообщении губернатора региона Андрея Клычкова.
Общее количество заболевших в Орловской области – 498. Ранее сообщалось о смерти двух жителей региона с диагнозом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф