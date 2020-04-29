В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 74

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области, за сутки выросло с 57 до 74, сообщило облправительство.
По состоянию на утро среды, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 459 человек. Умерли восемь пациентов, выздоровели 57.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 74 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.