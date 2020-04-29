В Севастополе выявили четыре случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Четыре новых случая COVID-19 выявлены за сутки в Четыре новых случая COVID-19 выявлены за сутки в Севастополе , общее число заразившихся выросло до 77, сообщила пресс-служба правительства региона.

Во вторник врио губернатора Севастополя сообщил о выявлении сразу 36 случаев новой коронавиурсной инфекции на строительной площадке на аэродроме Бельбек, общее число выросло во вторник до 73.

"В Севастополе зарегистрированы еще четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – двое пациентов городской больницы №9, переведенных в медицинское учреждение из больницы имени Даши Севастопольской, стоматолог городской больницы №4 и рабочий со стройплощадки на Бельбеке", - сообщили в правительстве, отметив, что с начала года в Севастополе зарегистрировано 77 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления.

В стационарах инфекционной больницы, городской больницы №9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега по состоянию на утро 29 апреля находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице №9 – 57 человек.

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В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 77 человек, в обсервации на строительных площадках 704 человека, сообщили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, а самоизоляции на данный момент до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.