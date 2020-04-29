Настоятель храма в Крылатском Георгий Бреев умер от пневмонии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, 83-летний протоиерей Георгий Бреев, у которого ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, скончался, сообщил его сын Николай Бреев.
"Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушел ко Господу только что", — написал Бреев на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее протоиерей был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония", при этом сообщалось, что коронавирус у него не обнаружен: тест дал отрицательный результат.
Протоиерей Георгий Бреев являлся духовником многих православных священнослужителей Москвы.
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