На Среднем Урале ввели масочный режим с 1 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Магазины в Свердловской области в майские праздники не будут пускать посетителей без медицинских масок, за исполнением режима будут следить сотрудники полиции, сообщил журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с 1 мая вводится обязательный масочный режим, нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом.
"Принято решение губернатора о введении масочного режима. За этим будут, прежде всего, следить органы полиции, которые существенно ужесточат эту работу. Будут участвовать наши специалисты. Мы будем смотреть, как это все соблюдается в предприятиях торговли, прежде всего. Будет поставлена задача предприятиям торговли не допускать посетителей без масок", - сказал Козловских.
По его словам, область еще не приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом. Поэтому на период майских праздников он призвал жителей региона максимально ограничить использование общественного транспорта, потому что в нем невозможно соблюдать необходимую дистанцию, и по возможности уехать из города на дачные участки, с оговоркой, что сделать это можно лишь в узком кругу семьи, а не с друзьями.
Как добавил заместитель губернатора Павел Креков, масочный режим - необходимость, которую нужно воспринять как должное. "У нас сегодня уже более 50% бессимптомников, или мы приближаемся к этой цифре. Это значит, те люди, которые не подозревают, что они больны, просто ходят в магазины, могут зайти куда угодно и могут передать инфекцию… Применительно к масочному режиму речь идет, в первую очередь, о закрытых помещениях – это предприятия торговли, служебные помещения, вообще любые закрытые помещения, может быть за исключением дома, хотя и там иногда маска может быть полезна", - подчеркнул он.
Как пояснили в региональном оперштабе, согласно указу губернатора, масочный режим вводится для жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила. Также жители этих городов при выходе на улицу должны иметь при себе удостоверяющий личность документ и справку от работодателя.