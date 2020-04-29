На Среднем Урале ввели масочный режим с 1 мая

"Принято решение губернатора о введении масочного режима. За этим будут, прежде всего, следить органы полиции, которые существенно ужесточат эту работу. Будут участвовать наши специалисты. Мы будем смотреть, как это все соблюдается в предприятиях торговли, прежде всего. Будет поставлена задача предприятиям торговли не допускать посетителей без масок", - сказал Козловских.

По его словам, область еще не приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом. Поэтому на период майских праздников он призвал жителей региона максимально ограничить использование общественного транспорта, потому что в нем невозможно соблюдать необходимую дистанцию, и по возможности уехать из города на дачные участки, с оговоркой, что сделать это можно лишь в узком кругу семьи, а не с друзьями.

Как добавил заместитель губернатора Павел Креков, масочный режим - необходимость, которую нужно воспринять как должное. "У нас сегодня уже более 50% бессимптомников, или мы приближаемся к этой цифре. Это значит, те люди, которые не подозревают, что они больны, просто ходят в магазины, могут зайти куда угодно и могут передать инфекцию… Применительно к масочному режиму речь идет, в первую очередь, о закрытых помещениях – это предприятия торговли, служебные помещения, вообще любые закрытые помещения, может быть за исключением дома, хотя и там иногда маска может быть полезна", - подчеркнул он.