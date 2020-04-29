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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T18:40
https://ria.ru/20200429/1570755491.html
На Среднем Урале ввели масочный режим с 1 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570450645_0:0:3063:1724_1036x0_80_0_0_c553e6179ee9d461d08137fcfdccc365.jpg
РИА Новости

На Среднем Урале ввели масочный режим с 1 мая

16:17 29.04.2020 (обновлено: 18:40 29.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНа рынке
На рынке
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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На рынке . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Магазины в Свердловской области в майские праздники не будут пускать посетителей без медицинских масок, за исполнением режима будут следить сотрудники полиции, сообщил журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с 1 мая вводится обязательный масочный режим, нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом.
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"Принято решение губернатора о введении масочного режима. За этим будут, прежде всего, следить органы полиции, которые существенно ужесточат эту работу. Будут участвовать наши специалисты. Мы будем смотреть, как это все соблюдается в предприятиях торговли, прежде всего. Будет поставлена задача предприятиям торговли не допускать посетителей без масок", - сказал Козловских.
По его словам, область еще не приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом. Поэтому на период майских праздников он призвал жителей региона максимально ограничить использование общественного транспорта, потому что в нем невозможно соблюдать необходимую дистанцию, и по возможности уехать из города на дачные участки, с оговоркой, что сделать это можно лишь в узком кругу семьи, а не с друзьями.
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Как добавил заместитель губернатора Павел Креков, масочный режим - необходимость, которую нужно воспринять как должное. "У нас сегодня уже более 50% бессимптомников, или мы приближаемся к этой цифре. Это значит, те люди, которые не подозревают, что они больны, просто ходят в магазины, могут зайти куда угодно и могут передать инфекцию… Применительно к масочному режиму речь идет, в первую очередь, о закрытых помещениях – это предприятия торговли, служебные помещения, вообще любые закрытые помещения, может быть за исключением дома, хотя и там иногда маска может быть полезна", - подчеркнул он.
Как пояснили в региональном оперштабе, согласно указу губернатора, масочный режим вводится для жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила. Также жители этих городов при выходе на улицу должны иметь при себе удостоверяющий личность документ и справку от работодателя.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий КозловскийЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьВерхняя СалдаКрасноуфимскВерхняя ПышмаОбщество
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