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2020-04-29T22:39
https://ria.ru/20200429/1570755446.html
Мизулина подала в ГП жалобу на сообщения об иностранном гражданстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/149530/03/1495300388_0:181:2997:1867_1036x0_80_0_0_3ec75b0bee9db4be986fea779aa84861.jpg
РИА Новости

Мизулина подала в ГП жалобу на сообщения об иностранном гражданстве

16:16 29.04.2020 (обновлено: 22:39 29.04.2020)
37900
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлена Мизулина во время заседания на тему: "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей"
Елена Мизулина во время заседания на тему: Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Материалы по обращению сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру из-за фейков о наличии у нее иностранного гражданства переданы в Следственный комитет России, сообщила пресс-служба сенатора.
Ряд СМИ в среду написал, что Следственный комитет проводит проверку по факту распространения клеветнических публикаций в СМИ и мессенджерах о наличии у Мизулиной двойного гражданства.
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"В середине января мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у меня двойного гражданства. Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. Двадцать восьмого февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК по Москве", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.
Сенатор пояснила, что в ходе проверки ГУ МВД по Москве выявило признаки преступлений, предусмотренных статьями УК России 128.1 и 319. Она отметила, что "расследование о преступлениях, совершенных в отношении лиц в связи с их профессиональной деятельностью, определенных пунктом 1 части 1 статьи 447 УПК России, производится следователями СК России".
Мизулина подчеркнула, что у нее "нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".
"С учетом моего нахождения во всех иностранных санкционных списках в связи с моей патриотической позицией по ключевым вопросам политической и государственной повестки в родной стране заявлять подобное просто смешно", — добавила она.
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Елена МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФОбщество
Популярные комментарии
она старенькая уже. и забыла когда получала гражданство США или Германии!)))
29 апреля, 17:16
ya imeumnenie
1034731557
Не верю Мизулиной.
29 апреля, 17:20
Будущее Страны
148621054
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