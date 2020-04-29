Мизулина подала в ГП жалобу на сообщения об иностранном гражданстве

Елена Мизулина во время заседания на тему: "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Материалы по обращению сенатора Материалы по обращению сенатора Елены Мизулиной Генпрокуратуру из-за фейков о наличии у нее иностранного гражданства переданы в Следственный комитет России, сообщила пресс-служба сенатора.

Ряд СМИ в среду написал, что Следственный комитет проводит проверку по факту распространения клеветнических публикаций в СМИ и мессенджерах о наличии у Мизулиной двойного гражданства.

"В середине января мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у меня двойного гражданства. Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. Двадцать восьмого февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК по Москве", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Сенатор пояснила, что в ходе проверки ГУ МВД по Москве выявило признаки преступлений, предусмотренных статьями УК России 128.1 и 319. Она отметила, что "расследование о преступлениях, совершенных в отношении лиц в связи с их профессиональной деятельностью, определенных пунктом 1 части 1 статьи 447 УПК России, производится следователями СК России".

Мизулина подчеркнула, что у нее "нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".