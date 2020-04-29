Ростех, Skyeng, Просвещение запустили систему оценки знаний школьников

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Компании "БАРС Груп" (входит в Национальный центр информатизации Госкорпорации Ростех), Skyeng и группа компаний " . Компании "БАРС Груп" (входит в Национальный центр информатизации Госкорпорации Ростех), Skyeng и группа компаний " Просвещение " заявили об объединении усилий в сегменте цифровизации оценки знаний и умений школьников, говорится в сообщении ГК "Просвещение".

Об этом руководители компаний заявили в рамках пресс-брифинга "Дневник дома не забыл: как проверить и оценить знания онлайн" Московского международного салона образования ММСО-2020.

Структуры запустили работы по интеграции модуля "Электронный дневник" (решения "Электронная школа" от "БАРС Груп") с сервисом для школьных преподавателей "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart". На данный момент интерактивной рабочей тетрадью пользуется более 850 школьников со всей страны, в общей сложности выполнено более 2,5 миллионов заданий.

Основная задача сервиса Skysmart – помочь учителям сэкономить время на отправку и проверку домашних заданий. Интерактивная рабочая тетрадь автоматически оценивает выполнение заданий, при этом учитель сразу получает результаты. Все задания тесно связаны с учебниками издательств группы "Просвещение" и программой учебного года. На период дистанционного обучения сервис представлен для регионов в свободном доступе до окончания режима самоизоляции.

Продуктовая интеграция интерактивной рабочей тетради с "Электронным дневником" позволит выбирать конкретные задания из учебных материалов и отправлять их учащимся как домашнее задание. Таким образом, "Электронный дневник" расширяет свой функционал для преподавателя и существенно сокращает время на перенос данных из разных систем, автоматизируя выдачу и проверку заданий.

"Совместная работа ведущих компаний в области образовательного контента, онлайн-обучения и автоматизации образовательной деятельности, пожалуй, один из самых эффективных инструментов реализации проектов, особенно в текущих условиях внешней среды. Количество успешных кейсов, реализованных Группой компаний "Просвещение", в коллаборации с ИТ-компаниями для федеральных и региональных органов управления образованием, несомненно будет только расширяться", - цитируется в сообщении президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

По мнению гендиректора "БАРС Груп" Тимура Ахмерова, взаимодействие с сервисом Skysmart позволит упростить процесс дистанционного обучения, сделав его более доступным и привычным для школьников и их учителей, а также сделать процесс обучения комфортным и доступным на период самоизоляции.