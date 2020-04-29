Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T17:17
https://ria.ru/20200429/1570755236.html
Ростех, Skyeng, Просвещение запустили систему оценки знаний школьников
https://cdn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_3624ccc66f6c441b97276fc29f64f342.jpg
РИА Новости

Ростех, Skyeng, Просвещение запустили систему оценки знаний школьников

16:15 29.04.2020 (обновлено: 17:17 29.04.2020)
1131
© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото.
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером. Архивное фото.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Компании "БАРС Груп" (входит в Национальный центр информатизации Госкорпорации Ростех), Skyeng и группа компаний "Просвещение" заявили об объединении усилий в сегменте цифровизации оценки знаний и умений школьников, говорится в сообщении ГК "Просвещение".
Об этом руководители компаний заявили в рамках пресс-брифинга "Дневник дома не забыл: как проверить и оценить знания онлайн" Московского международного салона образования ММСО-2020.
Структуры запустили работы по интеграции модуля "Электронный дневник" (решения "Электронная школа" от "БАРС Груп") с сервисом для школьных преподавателей "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart". На данный момент интерактивной рабочей тетрадью пользуется более 850 школьников со всей страны, в общей сложности выполнено более 2,5 миллионов заданий.
Основная задача сервиса Skysmart – помочь учителям сэкономить время на отправку и проверку домашних заданий. Интерактивная рабочая тетрадь автоматически оценивает выполнение заданий, при этом учитель сразу получает результаты. Все задания тесно связаны с учебниками издательств группы "Просвещение" и программой учебного года. На период дистанционного обучения сервис представлен для регионов в свободном доступе до окончания режима самоизоляции.
Девушка на дистанционном обучении
28 апреля, 19:53Новости Подмосковья
Выпускникам школ Подмосковья помогут подготовиться к экзаменам онлайн
Продуктовая интеграция интерактивной рабочей тетради с "Электронным дневником" позволит выбирать конкретные задания из учебных материалов и отправлять их учащимся как домашнее задание. Таким образом, "Электронный дневник" расширяет свой функционал для преподавателя и существенно сокращает время на перенос данных из разных систем, автоматизируя выдачу и проверку заданий.
"Совместная работа ведущих компаний в области образовательного контента, онлайн-обучения и автоматизации образовательной деятельности, пожалуй, один из самых эффективных инструментов реализации проектов, особенно в текущих условиях внешней среды. Количество успешных кейсов, реализованных Группой компаний "Просвещение", в коллаборации с ИТ-компаниями для федеральных и региональных органов управления образованием, несомненно будет только расширяться", - цитируется в сообщении президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.
По мнению гендиректора "БАРС Груп" Тимура Ахмерова, взаимодействие с сервисом Skysmart позволит упростить процесс дистанционного обучения, сделав его более доступным и привычным для школьников и их учителей, а также сделать процесс обучения комфортным и доступным на период самоизоляции.
Ученики киевской гимназии во время урока
28 апреля, 13:56
Минпросвещения: онлайн-обучение не станет заменой школы
"Сейчас наша общая важная задача – сделать процесс обучения для учителей и школьников максимально понятным, помочь им остаться в привычном темпе и работать с привычными учебными материалами", - считает исполнительный директор Skyeng (Skysmart) Александр Ларьяновский, слова которого приводятся в сообщении.
500002
РостехПросвещениеОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
Лента новостейМолния