В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 21

Отмечается, что пациент был в тяжелом состоянии. Помимо вирусной инфекции врачи выявили у него кардиомиопатию и заболевание нервной системы, характеризующееся поражением головного мозга.

По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 428 приднестровцев, 370 пациента (из них 13 детей) проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 37 пациентов выздоровели, 21 человек умер (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).