В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 21

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Пациент инфекционного госпиталя в непризнанной Приднестровской Молдавской республике скончался в среду от коронавируса, число умерших от данной инфекции выросло до 21, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"В Тираспольском инфекционном госпитале скончался 50-летний гражданин без определенного места жительства. Его доставили из поселка Кременчуг. У мужчины был диагностирован COVID-19. Двусторонняя пневмония стала осложнением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент был в тяжелом состоянии. Помимо вирусной инфекции врачи выявили у него кардиомиопатию и заболевание нервной системы, характеризующееся поражением головного мозга.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 428 приднестровцев, 370 пациента (из них 13 детей) проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 37 пациентов выздоровели, 21 человек умер (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.