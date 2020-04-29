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ЦБ отказался расширять доступ МВД к банковской тайне
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РИА Новости

ЦБ отказался расширять доступ МВД к банковской тайне

16:14 29.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее газета "Известия" написала, что глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, что нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.
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В пресс-службе ЦБ отметили, что при выявлении признаков противоправных действий в банках регулятор оперативно информирует об этом правоохранительные органы в соответствии с действующим в настоящее время регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов России.
В 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался, указали в ЦБ.
"При этом расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым, так как факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия", - отмечается в сообщении.
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Эльвира НабиуллинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир КолокольцевЭкономика
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