ЦБ отказался расширять доступ МВД к банковской тайне

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее газета "Известия" написала, что глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной , в котором предложил облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, что нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.

В пресс-службе ЦБ отметили, что при выявлении признаков противоправных действий в банках регулятор оперативно информирует об этом правоохранительные органы в соответствии с действующим в настоящее время регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов России.

В 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался, указали в ЦБ.