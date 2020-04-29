Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру "новой церкви" Украины

Опубликованная на сайте президента петиция набрала более 25,3 тысячи голосов. В ее тексте отмечается, что Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. "Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины... Использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано православной церкви Украины (ПЦУ)", - говорится в документе.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. В частности, СБ Украины провела обыски в ряде епархий, в УПЦ расценили их как попытку оказать давление. Кроме того, каноническая УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.