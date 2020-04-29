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Религия и мировоззрение
2020-04-29T16:14
https://ria.ru/20200429/1570755054.html
Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру "новой церкви" Украины
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РИА Новости

Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру "новой церкви" Украины

16:14 29.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Президента Владимира Зеленского призывают передать Киево-Печерскую лавру в пользование "новой церкви" Украины (ПЦУ), соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения главой государства.
Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры рано или поздно перейдут в состав "новой церкви" "без какого-либо насилия и противостояния". Позже украинское издание "Вести" со ссылкой на источник в администрации сообщило, что администрация президента Украины, которым в то время был Петр Порошенко, дала указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника через суд разорвать контракт на аренду, заключенный с общинами канонической Украинской православной церкви.
Опубликованная на сайте президента петиция набрала более 25,3 тысячи голосов. В ее тексте отмечается, что Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. "Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины... Использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано православной церкви Украины (ПЦУ)", - говорится в документе.
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Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. В частности, СБ Украины провела обыски в ряде епархий, в УПЦ расценили их как попытку оказать давление. Кроме того, каноническая УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоРусская православная церковьЮНЕСКОВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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