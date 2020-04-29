В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 29407

После нескольких дней снижения количества новых случаев кривая заболеваемости COVID-19 в Швейцарии вновь растет. За сутки было зарегистрировано 143 новых случая (+100 накануне) и 28 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 407 человек, скончалось 1408 человек.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.