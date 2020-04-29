В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Из США самая страшная цифра была на прошлой неделе - 88% умирают на фоне ИВЛ, по российским данным - чуть больше 50%",- сказал Авдеев в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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