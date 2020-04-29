В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

"Из США самая страшная цифра была на прошлой неделе - 88% умирают на фоне ИВЛ, по российским данным - чуть больше 50%",- сказал Авдеев в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".