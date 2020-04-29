Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал запрет в служении

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что уже узнал о решении патриарха Московского и вся Руси Кирилла временно запретить ему в служении.
"Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важнее", — отметил протодиакон.
Решение было принято после публичного оскорбления памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы Александра Агейкина. Он скончался от осложнений коронавируса 21 апреля. Протодиакон в тот же день в своем блоге негативно высказался о покойном. Также, как отмечается, учитывались и предыдущие "деяния", на которые поступали жалобы.
Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".
Оскорбление памяти покойного Агейкина очевидно стало последней каплей в череде "деяний" Кураева, на которые патриарху Кириллу, как поясняется в его указе, "поступали жалобы". В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия. В том числе и за то, что Церковь, по его мнению, поздно закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса. Дальнейшую судьбу Кураева в РПЦ, согласно патриаршему указу, решит "епархиальный церковный суд".