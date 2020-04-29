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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T16:11
https://ria.ru/20200429/1570754739.html
РЖД продлили действие схемы рассадки в поездах с учетом дистанции
https://cdn25.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_77e1186adad5b1077850231b52e248b5.jpg
РИА Новости

РЖД продлили действие схемы рассадки в поездах с учетом дистанции

16:11 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОАО РЖД
ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. РЖД продлили до 11 мая действие схемы рассадки в поездах с учетом социальной дистанции, сообщила компания.
"Для пассажиров, планирующих поездку до 11 мая включительно, продлевается действие временной схемы рассадки в вагонах поездов дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что схема рассадки в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
При оформлении билетов в купе поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются.
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Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.
Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет. Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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