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СК задержал замглавы Крымской железной дороги
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РИА Новости

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

16:09 29.04.2020 (обновлено: 00:25 30.04.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Следователи установили, что в сентябре 2018 года замглавы Крымской железной дороги заключил с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов на общую сумму более 11 миллионов рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. При этом рыночная стоимость проданного имущества превысила 20 миллионов рублей, отмечает СК, недополученная выгода предприятия превысила девять миллионов рублей.
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"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицом из числа руководства ФГУП РК "Крымская железная дорога" (ч.1 ст. 286 УК РФ). <...> По подозрению в совершении преступления <...> задержан заместитель генерального директора ФГУП РК "Крымская железная дорога", — сообщили в управлении СК России.

Детально устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы.
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