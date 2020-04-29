СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Следователи установили, что в сентябре 2018 года замглавы Крымской железной дороги заключил с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов на общую сумму более 11 миллионов рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. При этом рыночная стоимость проданного имущества превысила 20 миллионов рублей, отмечает СК, недополученная выгода предприятия превысила девять миллионов рублей.