Планов проведения неформального саммита лидеров стран СНГ пока нет

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Планов по проведению неформального саммита лидеров стран СНГ пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет таких планов", - сказал Песков.
Ранее лидеры стран СНГ регулярно собирались на неформальный саммит в преддверии 9 мая. В настоящее время в связи с коронавирусом празднование юбилея Победы отложено. Президент РФ Владимир Путин отметил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, включая парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", но только тогда, когда ситуация станет безопасна.