Конкретики по дате саммита "пятерки" СБ ООН пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сроков даты проведения саммита пятерки СБ ООН по вопросам глобальной безопасности нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конкретики пока нет", - сказал Песков.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия была готова провести видеосаммит пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН на этой неделе, но другим странам нужно еще время.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.