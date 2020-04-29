Отсрочку по налогам получил малый и средний бизнес Московской области

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заместитель руководителя ИФНС России по Подмосковью Ольга Воронцова рассказала, что областные представители малого и среднего бизнеса получили полугодовую отсрочку по уплате некоторых налогов. Об этом сообщил телеканал Заместитель руководителя ИФНС России по Подмосковью Ольга Воронцова рассказала, что областные представители малого и среднего бизнеса получили полугодовую отсрочку по уплате некоторых налогов. Об этом сообщил телеканал "360"

Воронцова уточнила, что до 15 мая этого года перенесены сроки по страховым взносам и НДС.

"Важно, что в отдельной колонке стоят сроки для субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Сроки с 15 апреля переносятся на шесть месяцев – до 15 октября этого года", – отметила она.

Она добавила, что предпринимателям из пострадавших отраслей не нужно подавать специальных заявлений для получения рассрочек и отсрочек. Позже можно будет оплатить равными долями накопленный долг по страховым взносам и налогам.

По словам Воронцовой, для того чтобы поддержать малый бизнес, сроки уплаты фактически переносятся еще более чем на год.