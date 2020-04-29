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2020-04-29T16:05
https://ria.ru/20200429/1570753996.html
Украина пообещала сорвать строительство "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Украина пообещала сорвать строительство "Северного потока — 2"

16:02 29.04.2020 (обновлено: 16:05 29.04.2020)
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После ввода в строй газопровода "Северный поток — 2" у "Газпрома" не будет причин продолжать транзит газа через Украину, заявил в интервью РБК гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток — 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него", — пояснил он.
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По словам Макогона, после запуска первой нитки "Турецкого потока" украинская система уже потеряла 15 миллиардов кубометров годового транзита, а после ввода в строй второй нитки потеряет еще столько же. Завершение же строительства "Северного потока — 2" приведет к потери оставшихся 50 миллиардов кубометров.
Поэтому в Киеве намерены всеми силами противодействовать реализации проекта.
"Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения "Северного потока — 2", так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности", — заявил Макогон.
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года. За время действия договора Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.
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Строительство "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, по 950 миллионов евро каждый.
Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно остановила работу. После этого сроки завершения проекта сдвинулись на год.
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Сроки не менялись

Россия намерена достроить газопровод своими силами. Как отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер, для этого нет никаких технологических препятствий. По его словам, технологические риски покрываются собственными мощностями компании.
Однако на завершение проекта потребуется больше времени, чем предполагалось. В январе президент Владимир Путин заявил, что газопровод запустят до конца этого года или в первом квартале 2021-го.
О тех же сроках говорил на сегодняшней телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле. Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода.
"Я только могу повторить то, что слышал от компании Nord Stream 2 AG: они планируют и делают все, чтобы закончить строительство до конца года, самое позднее — в первом квартале следующего года", — сказал он.
Глава российского Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, выражал уверенность, что газопровод будет достроен. "Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. И учитывая, что было вложено огромное, колоссальное количество средств и осталось совсем немного, около пяти процентов от общей стоимости реализации проекта и инвестиций, я думаю, что этот проект будет однозначно реализован", — сказал она в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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Противодействие Польши

Тем не менее проблемы для "Северного потока — 2" продолжают создавать и другие стороны. Так, накануне заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава попробует наложить арест на активы газопровода, если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража.
В конце марта PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело по Ямальскому контракту, из-за чего ей якобы причитаются шесть миллиардов злотых, или порядка 1,43 миллиарда долларов.
"Прежде всего следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток — 2". Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются", — сказал Ковальский изданию Wprost, подчеркнув, что у Польши есть для этого "юридические инструменты".
В "Газпром экспорте" сообщали, что пока еще рассматривают решение арбитража и считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Дональд ТрампАлексей МиллерГазпромГазпром ЭкспортУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Хоть один из руководителей этой чудо страны скажет - построим заводы, восстановим порты - нет...халява..халява. И вся эта разруха в итоге опять будет у нас на шее.
29 апреля, 16:06
Александр Смирнов
7000012
85% сала на Украину поставляет Европа, видимо что то подмешивают туда)))
29 апреля, 16:08
ВВладимир
34220001
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