В ЕР прокомментировали ситуацию с поджогом лесов в Усть-Куте

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. История с возможным поджогом лесов в Иркутской области чиновниками беспрецедентна, заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от города Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования выехали представители прокуратуры, СК и полиции.