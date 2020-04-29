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Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске
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РИА Новости

Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске

15:56 29.04.2020 (обновлено: 16:00 29.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл филиал в Новосибирске, ставший пятым по счету филиалом банка в российских регионах, сообщает пресс-служба Новикомбанка. Филиал будет работать как с физическими, так и с юридическими лицами.
Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Новосибирской области - такие значимые предприятия региона, как: АО НМЗ "Искра", АО "Новосибирский приборостроительный завод" и многие другие, на которых в совокупности работают более 20 тысяч сотрудников.
По словам руководителя представительства Госкорпорации Ростех в Новосибирской области Константина Ушакова, приход в регион крупного надежного банка, специализирующегося на финансировании высокотехнологичных отраслей промышленности, создаст дополнительные возможности для развития предприятий, входящих в Ростех, и других организаций реального сектора экономики, работающих в регионе.
В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 22 офиса в 19 субъектах РФ. Филиалы и офисы банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах России. Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет.
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"Обеспечить предприятия "Ростеха" первоклассным банковским обслуживанием в регионах их присутствия – одна из приоритетных целей стратегии Новикомбанка. Даже в условиях сложной экономической ситуации банк уверенно идет к намеченной цели – масштабировать региональную сеть, открывая филиалы в крупнейших городах нашей страны. До конца года от Новосибирского Филиала планируется открыть четыре операционных офиса в Иркутске, Улан-Удэ, Арсеньеве и Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, мы станем ближе еще почти к сорока тысячам сотрудников Ростеха", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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