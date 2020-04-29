Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске

Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новикомбанк , опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл филиал в Новосибирске , ставший пятым по счету филиалом банка в российских регионах, сообщает пресс-служба Новикомбанка. Филиал будет работать как с физическими, так и с юридическими лицами.

Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Новосибирской области - такие значимые предприятия региона, как: АО НМЗ "Искра", АО "Новосибирский приборостроительный завод" и многие другие, на которых в совокупности работают более 20 тысяч сотрудников.

По словам руководителя представительства Госкорпорации Ростех в Новосибирской области Константина Ушакова, приход в регион крупного надежного банка, специализирующегося на финансировании высокотехнологичных отраслей промышленности, создаст дополнительные возможности для развития предприятий, входящих в Ростех, и других организаций реального сектора экономики, работающих в регионе.

В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 22 офиса в 19 субъектах РФ. Филиалы и офисы банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах России. Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет.