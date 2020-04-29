Узбекистан продлил приостановку авиасообщения с другими странами

ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана продлили до 30 июня приостановку авиасообщения с другими странами из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в среду в оперштабе при кабмине страны.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако, с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. Первоначально это ограничение действовало до 20 апреля, позднее оно было продлено до 10 мая.
"Принято решение о продлении до 30 июня приостановки авиасообщения Узбекистана с другими странами", - заявил представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято спецкомиссией по борьбе с распространение COVID-19.
В штабе уточнили, что при этом будут осуществляться чартерные рейсы по специальным решениям правительства.
Ранее посольство РФ в Ташкенте сообщало, что 2,681 тысячи россиян были вывезены из Узбекистана в Россию вывозными рейсами после прекращения регулярного авиасообщения между странами из-за угрозы распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1,969 тысячи, восемь пациентов скончались, 1,06 тысячи выздоровели.
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