Узбекистан продлил приостановку авиасообщения с другими странами

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако, с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. Первоначально это ограничение действовало до 20 апреля, позднее оно было продлено до 10 мая.