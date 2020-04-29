Правительство утвердило отсрочку по установке ГЛОНАСС на транспорт

"Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС. ... Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год – 31 мая 2021 года. Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов", - говорится в сообщении.