Кейт Бекинсейл прочла на русском языке отрывок из пьесы Чехова "Чайка"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американская актриса Кейт Бекинсейл опубликовала в инстаграме видео, в котором снято, как она читает по ролям отрывок из пьесы Антона Павловича Чехова "Чайка" вместе с русскоязычным жителем Лос-Анджелеса. В соцсети его зовут Leonid Ka.

Они разыгрывают сцену, в которой Константин Треплев бросает перед Ниной Заречной убитую им чайку и сравнивает птицу с собой. Правда, птицу в "этюде" голливудской актрисы заменила пластиковая утка, сад — лужайка перед домом, да и герои соблюдают дистанцию из-за карантина.

Пользователей удивило, как Кейт Бекинсейл произносит фразы на русском языке. По их мнению, у нее отлично получается.

"Круто! Катя Бекинсейл, ты лучшая!", "Ваш русский великолепен", "Превосходно. "Чайка" на карантине — это непостижимо. Браво, Кейт", "Молодец", — прокомментировали пользователи из России.